* Талибан — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 23:41 — REGNUM Министерство обороны США считает, что ситуация в Афганистане развивается в нежелательном направлении и вызывает обеспокоенность, заявил 9 августа на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, отряды движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наращивают темпы наступления и захватывают центры афганских провинций.

«Ясно, что ситуация в сфере безопасности ухудшается. Только за последние 72 часа административные центры пяти провинций были захвачены «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это вызывает у нас глубокую озабоченность», — сказал Кирби.

При этом пресс-секретарь Пентагона заявил, что американская сторона уверена в наличии у «афганских сил всех возможностей значительно изменить военную обстановку».

«У них есть все преимущества. Вопрос лишь в том, чтобы в полной мере ими воспользоваться», — пояснил Кирби.

«Когда это будет иметь смысл, мы окажем им поддержку нанесением авиаударов», — добавил представитель Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM. к вечеру 9 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о захвате шести столиц афганских провинций.

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