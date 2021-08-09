Москва, , 18:02 — REGNUM Штаб общественной поддержки «Единой России» на предстоящих сентябрьских выборах начал работу в Москве. Церемонию открыли руководитель штаба, сенатор, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Выборы

В церемонии приняли участие министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, генеральный директор образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все они по предложению президента РФ Владимира Путина вошли в первую пятерку федерального списка кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах депутатов Государственной думы РФ VIII созыва.

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты законодательных собраний) и 39 региональных парламентов.