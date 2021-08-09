Москва, 9 августа, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Представитель Генпрокуратуры попросила Верховный суд России отклонить жалобу бизнесмена Павла Грудинина на отказ ЦИК допустить его к выборам в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 9 августа.

Vsrf.ru Верховный суд

В своем заключении представитель Генпрокуратуры отметила, что ЦИК установил нарушение Грудининым избирательного законодательства и законно отстранил его от участия в выборах.

«Благодаря надзорному ведомству было выявлено, что на момент выдвижения на выборы Грудинину принадлежало более 16 тыс. акций офшорной компании», — отметила прокурор.

ЦИК РФ на заседании 24 июля зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы и исключил из него Грудинина из-за непредоставления ряда документов, необходимых для его регистрации.

В слушаниях участвует лидер КПРФ Геннадий Зюганов, он просит Верховный суд РФ восстановить Грудинина в качестве кандидата на выборах в Госдуму.

Он получил замечание судьи после того как, комментируя документы ЦИК, заявил: «Это лажа какая-то. Тут даже печатей никаких нет».

Читайте также: Экс-супруга Грудинина рассказала Памфиловой о травле после заявления в ЦИК

Заседание длится с 11:00 мск, судья удалилась и готовится вынести решение.