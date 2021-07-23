Москва, , 18:51 — REGNUM Бывшая супруга кандидата в депутаты Государственной думы от КПРФ, директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина Ирина Грудинина обратилась с письмом к главе Центризбиркома Элле Памфиловой, в котором заявила об обрушившемся на неё «потоке травли» после обращения в ЦИК, сообщает 23 июля газета «Взгляд».

Ранее Грудинина написала заявление в Центризбирком, обвинив бывшего мужа в сокрытии действующих активов за рубежом в своём отчёте об имуществе, что, по её словам, обернулось для неё «настоящим кошмаром».

«В ответ на правду, которую я сочла своим долгом сообщить, на меня обрушился настоящий поток травли, оскорблений в социальных сетях и СМИ», — цитирует издание текст письма.

По мнению Грудининой, заказчиком этой кампании является её бывший супруг, и в случае избрания его депутатом Госдумы последствия для неё могут стать ещё более серьёзными.

«Что будет дальше? Полный уход от ответственности по делам, связанным с «Совхозом имени Ленина». Жёсткое подавление всех пайщиков и жителей совхоза, которые сегодня добиваются соблюдения своих прав. Использование административного ресурса в полную силу», — заявляет Грудинина.

Экс-супруга кандидата уверена, что, став депутатом, Грудинин от неё «и следа не оставит». В связи с этим она просит Памфилову разобраться в ситуации, проверить подлинники документов и «не верить на слово этому человеку».