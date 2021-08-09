Афины , 9 августа, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Власти Греции попросили Россию предоставить второй самолет Бе-200 для тушения пожаров. Об этом 9 августа написал министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в своем Twitter.

Lotus R Лесной пожар. Греция

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По его словам, 9 августа у него состоялся обширный телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Обсуждалась борьба с пожарами, и было предложено рассмотреть возможность отправки еще одного Бе-200 для оказания помощи», — написал Дендиас.

Как сообщало ИА REGNUM, в Греции уже в течение десяти дней наблюдается аномальная жара до +47 градусов. На территории страны возникли десятки лесных пожаров.

Власти полагают, что причиной возгорания в ряде мест могли стать поджоги. На выходных температура воздуха снизилась до +32…+34 градусов, но с 9 августа в Грецию опять вернётся 40-градусная жара.

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