Москва, , 13:33 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и его коллега из Греции Кириакос Мицотакис провели телефонный разговор, сообщает 9 августа сайт правительства России.

Михаил Мишустин Government.ru

Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество и противодействие COVID-19. Отдельно главы правительств обсудили борьбу с природными пожарами в России и Греции.

«Кириакос Мицотакис выразил признательность за российское содействие в тушении пожаров на территории Греции», — рассказали в правительстве.

Кроме того, премьер-министры обсудили график контактов по правительственной линии.