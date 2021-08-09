Дамаск, , 13:26 — REGNUM Автоколонна вооруженных сил США вывезла в Ирак 80 автоцистерн с украденной сирийской нефтью, сообщает 9 августа агентство SANA со ссылкой на источник.

Нефть

Отмечается, что через пропускной пункт «Эль-Валид» американские военные переправили на территорию Ирака колонну грузовиков, в состав которой входили 80 автоцистерн с нефтью, а также другие транспортные средства, в том числе и грузовики-рефрижераторы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа автоколонна американских военных вывезла в Ирак 25 бензовозов с украденной сирийской нефтью из провинции Хасек.

Отметим, что колонну сопровождали оснащенные пулеметами автомобили курдских «Сил демократической Сирии» (СДС).

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