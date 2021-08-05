Дамаск, , 14:34 — REGNUM Автоколонна американских военных вывезла в Ирак 25 бензовозов с украденной сирийской нефтью из провинции Хасеке, сообщает 5 августа агентство SANA.

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Отмечается, что из указанной провинции через пропускной пункт «Эль-Валид» военные США переправили на территорию Ирака 25 грузовиков-цистерн, перевозивших сирийскую нефть.

По данным агентства, колонну сопровождали оснащенные пулеметами автомобили курдских «Сил демократической Сирии» (СДС).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-майор Ярослав Москалик заявил, что Соединенные Штаты участвуют в незаконной добыче углеводородов, организуемой курдами в Сирии.

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