Прага, 9 августа, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Чешская компания MW Motors представила на европейском авторынке электрический вариант внедорожника УАЗ «Хантер», получивший название MWM Spartan EV. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Auto-logo.info УАЗ

Первоначально компания планировала вывести электрическую версию «Хантер» на авторынок в 2020 году, но в связи с пандемией производство моделей было отложено на 2021 год.

MWM Spartan EV оснащен электромотором, который расположен в передней части модели. Производительность агрегата составляет 163 л. с. и 600 Нм крутящего момента. Питает электродвигатель тяговая батарея ёмкостью 62 кВт-ч.

Стоимость новинки на европейском авторынке составляет 40 тыс. евро (3 437 790 рублей). Отмечается, что подобных электрифицированных моделей внедорожников на авторынке Европы еще представлено не было.

Ранее УАЗ представил на российском авторынке битопливные версии УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап».

Читайте также: УАЗ «Патриот» с «автоматом» появится на Кубе