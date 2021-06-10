Гавана, , 13:56 — REGNUM Ульяновский автозавод отправит на Кубу партию из 50 машин в комплектации «Комфорт» с коробкой «автомат». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Автозавод уже экспортировал на Кубу версии УАЗ «Экспедиция». Теперь в кубинских автосалонах появится и обновлённый УАЗ «Патриот». Партия внедорожников для экспорта оснащена не только автоматической трансмиссией, но и багажником на крыше, лестницей на задней двери, а также новейшей мультимедийной системой.

Стоимость УАЗ «Патриот», отправляемых на Кубу, пока не сообщается. Отмечается, что все автомобили успешно прошли испытания и готовы к отправке за границу.

Напомним, в России УАЗ «Патриот» с механической коробкой передач стоит 999 тыс. рублей, а с автоматической трансмиссией его цена составляет 1 270 000 рублей (в базовой комплектации).

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