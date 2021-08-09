Москва, 9 августа, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Запасы донорской крови в России снизились на фоне массовой вакцинации от COVID-19. Об этом 9 августа сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на сообщения медиков и статистику Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

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Уточняется, что потенциальный донор не имеет права сдавать кровь в период между введением ему первого и второго компонента вакцины от нового заболевания.

При этом отмечается, что, по данным ФМБА, донорской крови для больниц пока достаточно, однако появились проблемы с ее пополнением.

«Вакцинация спутала все наши планы, а «светофор» неприлично красный», — предупредило ФМБА в соцсетях в начале августа. При этом речь идет о т. н. донорском светофоре, когда красный цвет говорит о серьезной нехватке крови доноров, желтый — о ее недостаточном количестве, зеленый — о наличии крови и белый — о ее достаточных запасах.

По информации издания, в последнее время карта «донорских светофоров» на сайте ФМБА «Я донор» в существенной степени покраснела.

Как указала директор Центра крови ФМБА России, главный внештатный трансфузиолог ФМБА России София Голосова, летом традиционно происходит «донорское затишье» из-за отпускного периода. Однако, по ее словам, в нынешнем году к нему добавился новый фактор — массовая прививочная кампания, когда после первой прививки вакцины от COVID-19 кровь сдавать нельзя, а после введения второго компонента вакцины человек еще на месяц получает медотвод от донорства.

При этом Голосова указала, что дефицита крови на выдачу ее больницам не наблюдается, однако с пополнением запасов имеются проблемы.

«Говорить о том, что все хорошо, нельзя. Мы никогда не можем предугадать, кровь какой группы и в каком количестве может понадобиться прямо сейчас. Ведь не всегда речь идет только о плановых операциях. Поэтому остро стоит вопрос о том, чтобы доноры приходили к нам сразу после истечения срока после вакцинации», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа стало известно, что в городской станции переливания крови Санкт-Петербурга образовалась высокая потребность всех групп крови и резусов.