Москва, 9 августа, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Телеведущий и журналист Владимир Познер, комментируя результаты российской команды на Олимпийских играх в Токио, заявил, что Россия заслужила наказание за допинговый скандал. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Познер

Так, на вопрос о судействе в художественной гимнастике Познер ответил, что в этом виде спорта играет важную роль субъективизм, могжет иметь место влияние симпатий и антипатий. Однако может быть замешана и политическая составляющая, допустил телеведущий.

По его словам, Россия «заслужила» наказание за то, что спортсмены якобы применяли допинг. Телеведущий надеется, что страна «усвоила урок».

«Я думаю, мы заслужили такое отношение. На мой взгляд, недостаточно, непублично, непонятно, как были наказаны люди, которые имели отношение к распространению допинга, знали о его существовании, но не боролись с ним», — сказал он.

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Как сообщало ИА REGNUM, российская гимнастка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в личном многоборье по художественной гимнастике. Золото досталось израильской спортсменке Лине Ашрам, несмотря на то, что она допустила грубую ошибку, уронив во время выступления ленту.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что судейство в финале индивидуального многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде было вопиющей несправедливостью.

Также отметим, что сборная России по художественной гимнастике выиграла серебряные награды в групповом многоборье на летней Олимпиаде в Токио, это стало первым с 1996 года случаем, когда российская национальная команда осталась на Играх без золотых наград.

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