Анкара, 8 августа, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Турции провели операции по нейтрализации боевиков на севере Сирии. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщили 8 августа в министерстве национальной обороны Турции.

Msb.gov.tr Турецкие военные в Сирии

По данным военного ведомства, мероприятия были проведены в населенных пунктах Таль-Джиджан и Таль-Унайб, а также в районах Завиян и Шаала на востоке Таль-Рыфата.

В министерстве национальной обороны Турции уточнили, что турецким военным удалось уничтожить шесть боевиков.

Как передавало ИА REGNUM, 15 мая самолеты военно-воздушных сил (ВВС) Турции нанесли удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.

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