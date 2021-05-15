Анкара, , 16:00 — REGNUM Самолеты, принадлежащие военно-воздушным силам (ВВС) Турции, нанесли удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом в субботу, 15 мая, сообщило Anadolu Ajansi со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что военная операция была проведена рамках операции Pençe-Şimşek в районе Метина.

По последним данным, в результате воздушной атаки были ликвидированы три члена РПК.

Как передавало ИА REGNUM, 9 апреля около западного побережья Турции потерпел крушение учебный самолёт вооруженных сил (ВС) страны КТ-1.

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