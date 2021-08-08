Мапуту, 8 августа, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Подразделения сил спецназначения Руанды и Мозамбика взяли под контроль порт Мосимбоа-да-Прая в провинции Кабу-Делгаду на севере Мозамбика, который был захвачен исламистскими боевиками. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте сил обороны Руанды.

Мозамбик

«Портовый город Мосимбоа-да-Прая, крупный опорный пункт повстанцев на протяжении более чем двух лет, был взят под контроль силами безопасности Руанды и Мозамбика», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе также располагаются окружной центр и аэропорт

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта группа террористов напала на город Палма в мозамбикской провинции Кабу-Делгаду. Погибло не менее 57 человек. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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