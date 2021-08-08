Токио, 8 августа, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил о закрытии XXXII летних Олимпийских игр в Токио.

George Hodan Олимпиада

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Церемонии закрытия ОИ прошли на Национальном стадионе в японской столице.

Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа. Всего на турнире были разыграны 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Сборная России смогла занять пятое место в общем медальном зачете. В её активе 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых наград.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что будет добиваться разбора ситуации с судейством на Олимпийских играх, результатом которого стала серебряная медаль российской спортсменки Дины Авериной.

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