Кабул, 7 августа, 2021, 21:04 — ИА Регнум. Удары по членам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Афганистана нанесли бомбардировщики B-52, принадлежащие ВВС США. Об этом 7 августа сообщил представитель минобороны Афганистана Фавад Аман на странице в соцсети Twitter.

B-52 Stratofortress

«Группа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стала целью B-52 в городе Шиберган… — написал Аман. — Террористы понесли серьезные потери».

Напомним, ранее газета The Times со ссылкой на источники в оборонных кругах США сообщила, что для борьбы с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистан направлены американские бомбардировщики B-52 Stratofortress.

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