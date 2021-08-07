Вашингтон, , 19:40 — REGNUM Для борьбы с боевиками радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистан направлены американские бомбардировщики B-52 Stratofortress. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в оборонных кругах США.

Бомбардировщик B-52H ВВС США US Air Force

По данным источников издания, воздушные суда, количество которых не уточняется, вылетели в Афганистан с американской авиабазы в Катаре.

Отмечается, что бомбардировщики B-52 Stratofortress, а также самолеты огневой поддержки AC-130 уже атаковали позиции боевиков в провинциях Гильменд, Лашкаргах, Герат и Кандагар.

Как передавало ИА REGNUM, 6 августа на юго-западе Афганистана боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили город Зарандж.

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