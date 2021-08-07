Москва, 7 августа, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Российского спортсмена Абдулрашида Садулаева, который стал обладателем золотой награды в вольной борьбе на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио в весовой категории до 97 кг, поздравил президент страны Владимир Путин. Телеграмма российского лидера опубликована 7 августа на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Поздравляю Вас (Абдулрашида Садулаева) с триумфальным выступлением в Токио, — говорится в телеграмме. — Вы оправдали надежды тренеров, наставников, многочисленных болельщиков, продемонстрировали настоящий бойцовский характер, силу духа и стремление только к победе».

Путин также пожелал спортсмену благополучия, удачи и крепкого здоровья.

Как передавало ИА REGNUM, 7 августа обладателем золотой награды в вольной борьбе на летних Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 97 кг стал российский борец Абдулрашид Садулаев.

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