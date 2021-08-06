Москва, 6 августа, 2021, 19:25 — ИА Регнум. В июне 2021 года COVID-19 был признан основной причиной смерти 19 998 человек в России, что более чем в полтора раза превысило показатель предыдущего месяца. Соответствующие данные приводит 6 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Zdrav.nso.ru Больной COVID-19

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Сообщается также, что ещё в 3374 случаях за июнь COVID-19, предположительно, стал основной причиной смерти пациента, но для подтверждения диагноза требуется проведение дополнительных медицинских исследований.

Кроме этого, в 881 случае COVID-19 был сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента.

В отдельную группу в статистике выделены пациенты, у которых COVID-19 «являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти». В июне было зафиксировано 2865 таких случаев.

Таким образом, исходя из данных Росстата, смертность от COVID-19 в июне выросла по сравнению с предыдущим месяцем почти во всех выделяемых категориях.

Напомним, что в мае COVID-19 был признан основной причиной смерти 12 779 человек, ещё 5916 умерших пациентов с коронавирусом были отнесены статистикой в прочие категории.