Москва, 5 августа, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявлением о поддержке всеобщей вакцинации от коронавируса показал послушность перед властью и дал понять трудящимся, что на профсоюзы не надо надеяться, отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Вакцинация

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«Прокукарекал, показав свою послушность перед властью и дав понять трудящимся, что им не надо надеяться на профсоюзы. И в кусты… А права людей пусть защищают юристы и адвокаты», — отметил Лысаков в ТГ-канале.

Парламентарий считает, что Шмаков «красиво снял с себя обязанность заботиться о работающих».

"Мы-то надеялись, что голос профсоюза прозвучит в защиту рабочего класса и служащих. А оказалось в очередной раз, что профсоюз — это пшик», — констатировал депутат.

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков считает необходимым, чтобы в стране была введена обязательная вакцинация населения, пишут «Известия». Исключение, по его мнению, должно быть для случаев по медицинским противопоказаниям.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2021 году в аппарат Уполномоченного по правам человека поступило 329 обращений, связанных с коронавирусной инфекцией.

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