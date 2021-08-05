Бишкек, 5 августа 2021, 17:51 — REGNUM Первомайский районный суд столицы Киргизии избрал меру пресечения в отношении бывшего премьер-министра Темира Сариева, пишут киргизстанские СМИ сегодня, 5 августа.
Экс-главу правительства республики арестовали и водворили в следственный изолятор госкомитета нацбезопасности Киргизии до 30 сентября.
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ИА REGNUM ранее сообщало, что 3 августа 2021 года спецслужбы Киргизии задержали бывшего премьер-министра Темира Сариева по подозрению в коррупции в особо крупном размере.
По версии следствия, Сариев, будучи председателем госкомиссии по «Кумтору», занизил сумму экологического ущерба от работы крупнейшего киргизского золотого рудника на несколько десятков миллионов долларов США.
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