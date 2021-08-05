Бишкек, 5 августа, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Первомайский районный суд столицы Киргизии избрал меру пресечения в отношении бывшего премьер-министра Темира Сариева, пишут киргизстанские СМИ сегодня, 5 августа.

Gov.kg Темир Сариев

Экс-главу правительства республики арестовали и водворили в следственный изолятор госкомитета нацбезопасности Киргизии до 30 сентября.

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ИА REGNUM ранее сообщало, что 3 августа 2021 года спецслужбы Киргизии задержали бывшего премьер-министра Темира Сариева по подозрению в коррупции в особо крупном размере.

По версии следствия, Сариев, будучи председателем госкомиссии по «Кумтору», занизил сумму экологического ущерба от работы крупнейшего киргизского золотого рудника на несколько десятков миллионов долларов США.

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