Москва, 5 августа, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Приехать и оперативно обсудить проект закона о переводе путевых листов в электронную форму при перевозке пассажиров и грузов предложил министру транспорта Виталию Савельеву президент России Владимир Путин 5 августа на совещании с членами правительства.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Заполнение путевого листа перед выездом из депо

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Реагируя на слова Савельева, который в ходе совещания предложил президенту поддержать вышеуказанный законопроект, чтобы облегчить документооборот по путевым листам, Путин сказал:

«Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами, подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично, мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас».

По словам Савельева, если нововведение будет утверждено, более двух миллиардов путевых листов можно будет перевести в электронный вид. В общей сложности в электронный вид удастся перевести 90% перевозочных документов.