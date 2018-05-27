Мурашко назвал регионы-лидеры по вакцинации от коронавируса
В регионах России привились уже почти 39 млн человек. Об этом 5 августа заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.
Мурашко назвал регионы РФ, вызывающие беспокойство из-за ситуации с COVID
На сегодняшний день ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизируется. Однако остаётся ряд регионов РФ, где положение дел с заболеваемостью вызывает беспокойство. Об этом 5 августа на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По словам Путина, от коронавирусной темы все уже утомились.
«Понятно, что все уже подустали от всех этих тем и разговоров на этот счёт. Тем не менее мы должны реагировать на изменяющуюся ситуацию»,— заявил он.
Мурашко: коечных мест для больных коронавирусом достаточно
В настоящее время в стационарных условиях содержатся почти 200 тыс. болеющих коронавирусной инфекцией граждан России. Об этом 5 августа заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.
Мурашко перечислил регионы с худшей ситуацией по эпидемии коронавируса
Ряд регионов РФ вызывает в связи с эпидемией коронавируса особую тревогу на федеральном уровне. Об этом 5 августа заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.
Президент начал совещание с проблемы противостояния эпидемии коронавируса. Доклад начал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мурашко назвал регионы-лидеры по стабилизации ситуации с коронавирусом
В целом по России эпидемиологическая ситуация стабилизируется. Об этом 5 августа заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.