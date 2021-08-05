Москва, 5 августа, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Вслед за транспортными накладными в электронную форму будут переведены путевые листы. Об этом 5 августа на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

FrankMagdelyns1 Грузоперевозки

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«Следующим этапом станет перевод путевых листов в электронную форму при перевозке пассажиров и грузов», — сказал Савельев.

Глава Минтранса России отметил, что соответствующий законопроект уже подготовлен ведомством и, как планируется, будет внесен в Госдуму РФ до конца 2021 года.