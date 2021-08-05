Москва, 5 августа, 2021, 17:03 — ИА Регнум. С 2023 года электронная транспортная накладная станет обязательной для автомобильного транспорта. Об этом 5 августа на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровизация

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«С января всем участникам перевозочного процесса на автомобильном транспорте будет предоставлена возможность обмена электронными транспортными накладными на добровольной основе. Оператором системы определен Минтранс России. Минтранс России совместно с ФНС до конца 20 21 года обеспечит издание подзаконных актов, устанавливающих требования к электронным системам операторов электронного документооборота», — сказал Савельев.

При этом министр отметил, что ведомство подготовит предложение использовать электронные транспортные накладные в обязательном порядке с 2023 года.

«Если 2022 год мы будем пытаться пробовать и мягко внедрять, то с 2023 года мы будем требовать их использовать», — добавил Савельев.