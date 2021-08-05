Москва, 5 августа, 2021, 16:40 — ИА Регнум. В России впервые создадут комплексную государственную систему мониторинга вечной мерзлоты. Об этом 5 августа на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ заявил глава Минприроды Александр Козлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

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«Минприроды готова впервые создать комплексную государственную систему мониторинга. Она будет базироваться на наблюдательной сети Росгидромета», — сказал министр.

По его словам, мониторинг будет проводиться не только для того, чтобы просто следить за таянием льда. На его основе ученые будут прогнозировать последствия и учиться предотвращать аварии.

«Мы прогнозируем, что на создание системы нам понадобиться 1,7 млрд рублей», — отметил Козлов.