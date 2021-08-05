Москва, 5 августа, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Комплексный мониторинг территорий вечной мерзлоты в России отсутствует. Об этом 5 августа на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ заявил глава Минприроды Александр Козлов.

(сс) tpsdave Вечная мерзлота

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Обращая внимание на эту проблему, министр обратил внимание на масштабы этой территории в России, а также на число проживающих там граждан.

«Происходит таяние многолетней мерзлоты, а 65% нашей страны расположены как раз на ней. На мерзлоте живет более 15 млн человек. Но сейчас в России не существует комплексной системы мониторнига. Мы не видим, что на ней происходит», — сказал Козлов.