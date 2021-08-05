Донецк, 5 августа, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Целью властей Киева является изгнание людей из Донбасса. Это признал президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о необходимости жителям этого региона, считающим себя русским, уехать в Россию. Такое мнение 5 августа высказал председатель комитета Народного совета (парламента) Донецкой Народной Республики по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Заявление Зеленского — это откровенное признание в геноциде, который был, есть и будет продолжаться. Это — ответ, почему идут обстрелы населенных пунктов ДНР. Потому что есть задача и стратегия — вытеснить отсюда людей и освободить территории», — заявил в беседе с Донецким агентством новостей Бердичевский.

По его словам, власти Украины всеми способами «экономическим, политическим и военным — добивались того, что люди отсюда выехали».

"Донбасс не Украина строила, поэтому выбирать, где им жить, наши люди будут самостоятельно», — отметил парламентарий.

Бердичевский считает, что люди в Донбассе, которые до сих пор верили в адекватность украинских властей, «должны понять, что им противостоит нацистское государство», у которого цель — уничтожить народ Донбасса.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский настоятельно посоветовал жителям Донбасса, которые считают себя русскими, уехать в Россию. Он подчеркнул, что Донбасс никогда не будет «русской территорией» и указал на важность для жителей «оккупированной» территории уже самоопределиться.

Также украинский лидер уверен, что рано или поздно Донбасс, так же как и Крым вновь перейдут под юрисдикцию Украины — это «вопрос времени».