Москва, , 14:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может сам оказаться на месте тех, кому он сегодня советует покинуть Донбасс и ехать в Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Дипломат подчеркнул, что «киевский режим перешёл все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма».

"Финал будет печальным. История должна учить, иначе она повторяется. И как бы через пару лет Зеленскому «ради его детей и внуков» не предложили уехать те, кто посчитает, что в детстве он их объел, «кушая рапаны», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства в телеграм-канале.

Захарова отмечает, что вместо того, чтобы объединять Украину и её многонациональный народ, Зеленский «кидает в людей камень раздора, добивая страну». Она напомнила, что победу Зеленскому на выборах «обеспечили те, кого он теперь выпроваживает из своей страны — русскоязычные граждане Юго-Восточной, Южной и Центральной Украины».

«Вместо того, чтобы выполнить главное своё обещание о мире, ЗеПрезидент пытается избавиться от своих избирателей, как ненужных свидетелей невыполненного им обещания», — подчеркнула дипломат.

Она добавила, что, повторяя тезисы о борьбе с мифической оккупацией, на деле Зеленский ведёт дело к реальной сдаче суверенитета Украины. Членство в ЕС и НАТО означает ровно это, считает Захарова.

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«Если тем, кто чувствует себя русскими, Зеленский предлагает уехать, то надо быть честным до конца и предложить аналогичное тем, кто рвётся в ЕС и НАТО», — пишет дипломат.

Также представитель МИД РФ отметила, что подобными заявлениями Зеленский признал, что это не «пропаганда агрессора», а чувства проживающих в Донецке и Луганске людей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский настоятельно посоветовал жителям Донбасса, которые считают себя русскими, уехать в Россию. Он подчеркнул, что Донбасс никогда не будет «русской территорией» и указал на важность для жителей «оккупированной» территории уже самоопределиться.

Также украинский лидер уверен, что рано или поздно Донбасс, так же как и Крым вновь перейдут под юрисдикцию Украины — это «вопрос времени».