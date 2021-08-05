Москва, 5 августа 2021, 14:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может сам оказаться на месте тех, кому он сегодня советует покинуть Донбасс и ехать в Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читайте также: Зеленский посоветовал русским уезжать из Донбасса в Россию
Дипломат подчеркнул, что «киевский режим перешёл все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма».
Захарова отмечает, что вместо того, чтобы объединять Украину и её многонациональный народ, Зеленский «кидает в людей камень раздора, добивая страну». Она напомнила, что победу Зеленскому на выборах «обеспечили те, кого он теперь выпроваживает из своей страны — русскоязычные граждане Юго-Восточной, Южной и Центральной Украины».
Она добавила, что, повторяя тезисы о борьбе с мифической оккупацией, на деле Зеленский ведёт дело к реальной сдаче суверенитета Украины. Членство в ЕС и НАТО означает ровно это, считает Захарова.
Ранее по теме: Военный эксперт назвал слова Зеленского «манифестом геноцида»
Также представитель МИД РФ отметила, что подобными заявлениями Зеленский признал, что это не «пропаганда агрессора», а чувства проживающих в Донецке и Луганске людей.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский настоятельно посоветовал жителям Донбасса, которые считают себя русскими, уехать в Россию. Он подчеркнул, что Донбасс никогда не будет «русской территорией» и указал на важность для жителей «оккупированной» территории уже самоопределиться.
Также украинский лидер уверен, что рано или поздно Донбасс, так же как и Крым вновь перейдут под юрисдикцию Украины — это «вопрос времени».