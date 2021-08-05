Москва, 5 августа, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Система Росгидромета дает высокоточные прогнозы относительно опасных природных явлений. Об этом 5 августа на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ заявил глава Минприроды Александр Козлов.

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Министр отметил, что в системе Росгидромета на данный момент трудится 36,8 тыс. человек.

«От их прогноза зависит оперативная реакция всех служб. Наблюдательная сеть гидрометра — сеть, которой опутана вся страна. Огромные массивы данных стекаются в ситуационные центры, где суперкомпьютеры дают прогнозы. В первую очередь, это прогнозы об опасных природных явлениях. Так, штормовые предопределения на суше сбываются на 95,5%, на море — на 99,7%», — сказал Козлов.