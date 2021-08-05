Минск, 5 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с нацистами власти сопредельных стран, которые выдворяют на белорусскую территорию «полуживых людей». Об этом он заявил 5 августа на совещании по вопросам ситуации на границе.

Нацисты на улице Варшавы. 1943

Политик предупредил, что сопредельные страны могут начать выдворять нелегальных мигрантов, «людей, которых они туда позвали», на белорусскую территорию через официальные пропускные пункты. Подобные инциденты уже происходят.

«Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию… Ну нацисты и все, чего о них говорить», — сказал Лукашенко.

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Он добавил, что на границе складывается опасная ситуация, так как нелегальных мигрантов могут сконцентрировать на пропускных пунктах по сотне, тысяче человек, а затем «под угрозой оружия выдавливать» в Белоруссию. Это грозит конфликтом, так как пограничники должны защищать рубеж.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко потребовал усилить охрану «каждого метра» белорусской границы с юга и запада, то есть со стороны Латвии, Литвы и Польши.

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