Вильнюс, , 13:15 — REGNUM Белоруссия устроила провокацию против Литвы, распространив сообщения о гибели мигранта из Ирака у литовско-белорусской границы. Об этом литовский министр обороны Арвидас Анушаускас заявил 4 августа журналистам.

На границе Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы ожидали подобных провокаций белорусского режима», — сказал Анушаускас.

Он добавил, что в Белоруссии подготовили сообщения о смерти мигранта. По приказу белорусского президента Александра Лукашенко местных жителей, которые нашли иракца, опросили, а потом было заявлено, что его нашли пограничники, рассказал литовский министр.

Ранее представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил, что возле литовской границы обнаружен человек в тяжёлом состоянии. Пограничники попытались оказать ему первую помощь, но он умер.

Переход мигрантов из Литвы белорусские пограничники зафиксировали 3 августа. У многих из них были различные травмы. В СМИ появились сообщения, что их избили на литовской стороне.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Литвы ранее разрешило пограничникам не пускать нелегальных мигрантов в страну и выдворять их обратно на белорусскую территорию.

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