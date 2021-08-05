Минск, 5 августа, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Литва продолжает выдворять мигрантов со своей территории, вынуждая их нарушать белорусскую границу. Об этом 5 августа сообщил Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии.

Sputnik.by Литовская граница

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По информации ГПК, попытка агрессивного выдворения восьмерых мигрантов пятью литовскими силовиками на территорию Белоруссии была зафиксирована полоцкими пограничниками около полудня 4 августа.

«Однако белорусские пограничники не допустили нарушения государственной границы», — подчеркивается в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Также сообщается, что одному из беженцев спустя некоторое время на сопредельной стороне стало плохо, однако никакой реакции от литовских пограничников не последовало. В свою очередь белорусские пограничники незамедлительно вызвали медиков.

В комитете добавили, что люди в литовской военной форме оставили мигрантов и уехали, а иностранец, которому стало плохо, перешёл на территорию Белоруссии, где ему была оказана первая медицинская помощь. Затем мужчину доставили в медицинское учреждение.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комиссии верхней палаты парламента Белоруссии (Совета республики) по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков заявил, что нынешнее поведение литовских властей и политиков по отношению к мигрантам из Белоруссии является безответственным, а заявления о необходимости направлять людей обратно на родину — недопустимыми. По его словам, что Литва «фактически создаёт концентрационные лагеря на своей территории, забывая о правах человека».