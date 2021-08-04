Вильнюс, , 21:38 — REGNUM В Европейском союзе создан прецедент, когда к нелегальным мигрантам применяют грубую силу без какого-либо соблюдения элементарных прав человека. Глава комитета сейма Литвы по правам человека Томас Раскявичюс подбадривает пограничников и военных за действия в отношении мигрантов, передаёт 4 августа Sputnik.

Обыкновенный фашизм Цитата из х/ф «Обыкновенный фашизм». Реж. Михаил Ромм. 1965. СССР

ИА REGNUM). Однозначно, эта практика привлечёт внимание и вызовет вопросы тех или иных международных структур, но если она будет осуществляться пропорционально и прозрачно, думаю, что нам удастся и на эти вопросы ответить». Раскявичюс «Я считаю, что это нужное решение (выдворять мигрантов силой — прим.). Однозначно, эта практика привлечёт внимание и вызовет вопросы тех или иных международных структур, но если она будет осуществляться пропорционально и прозрачно, думаю, что нам удастся и на эти вопросы ответить».

Sputnik напомнил, что Раскявичюс является рьяным защитником ЛГБТ.

Напомним, 4 августа Госпогранкомитет Белоруссии заявил об обнаруженном что на границе с Литвой избитом мужчине — нелегальном мигранте. Ему была оказана помощь, но мужчина умер. Литва заявила, что белорусы сами устроили провокацию.

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