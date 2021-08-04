Вильнюс, 4 августа 2021, 21:38 — REGNUM В Европейском союзе создан прецедент, когда к нелегальным мигрантам применяют грубую силу без какого-либо соблюдения элементарных прав человека. Глава комитета сейма Литвы по правам человека Томас Раскявичюс подбадривает пограничников и военных за действия в отношении мигрантов, передаёт 4 августа Sputnik.
Sputnik напомнил, что Раскявичюс является рьяным защитником ЛГБТ.
Напомним, 4 августа Госпогранкомитет Белоруссии заявил об обнаруженном что на границе с Литвой избитом мужчине — нелегальном мигранте. Ему была оказана помощь, но мужчина умер. Литва заявила, что белорусы сами устроили провокацию.
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