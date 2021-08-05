Минск, 5 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил усилить охрану государственной границы, чтобы не позволить сопредельным странам выдворять мигрантов на белорусскую территорию. Об этом он заявил 5 августа на совещании по вопросам ситуации на границе.

President.gov.by Александр Лукашенко

«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Он потребовал, чтобы силовые ведомства закрыли «каждый метр границы». По словам Лукашенко, сопредельные страны могут начать выдворять нелегальных мигрантов — «людей, которых они туда позвали» — через пропускные пункты.

Белорусский лидер также назвал нацистами литовские власти, которые дошли до того, «чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Литве заявили о провокации Минска, связанной с обнаружением на границе умирающего нелегального мигранта.

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