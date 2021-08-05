Красногорск, , 16:18 — REGNUM Небывалые пожары и наводнения в последнее время связаны непосредственно с изменением климата в глобальных масштабах. Об этом 5 августа заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

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«Всё это в значительной степени, если не всё, но в значительной степени связано с изменением климата. Глобального и в нашей стране», — заявил Путин.

«Скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Российской Федерации за последние 44 года в 2,8 раза быстрее происходит, чем в глобальном измерении», — указал он.