Красногорск, , 16:21 — REGNUM Россия испытывает последствия изменения климата особенно сильно, но при этом до сих пор не обладает единой системой мониторинга состояния вечной мерзлоты. Об этом 5 августа заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

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«Скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Российской Федерации за последние 44 года в 2,8 раза быстрее происходит, чем в глобальном измерении», — заявил Путин.

«Значительная часть территории, 65% примерно территории, находится на крайнем Севере. И многие из этих территорий, населённые пункты ещё в советские годы были возведены, построены, обживались на так называемой вечной мерзлоте. У нас до сих пор нет единой системы мониторинга состояния этой вечной мерзлоты», — указал он.