Душанбе, 5 августа, 2021, 07:50 — ИА Регнум. На полигоне Харб-Майдон, расположенном в Таджикистане в 20 километрах от границы с Афганистаном, стартовали совместные учения, в которых задействовано 2,5 тыс. военнослужащих из России, Таджикистана и Узбекистана. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) Минобороны РФ.

Mil.ru Учения в Таджикистане с участием российских военных

Учения подразделений трёх государств открыл заместитель командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Поплавский. Таджикистан представил заместитель министра обороны страны генерал-майор Абдухошим Гуломзода. Узбекистан — заместитель начальника генерального штаба полковник Фаррух Зиябаев.

генерал-лейтенант Евгений Поплавский «В современном мире происходит нарастание военных угроз, обстановка становится всё более напряжённой и непредсказуемой. Проведя совместные учения, мы проверим накопленный боевой опыт, апробируем оптимальные формы применения войск и выработаем общие подходы к ведению военных действий».

В ходе учений, которые завершатся 10 августа, подразделения отработают практические действия по уничтожению бандформирований, охране объектов и ведению воздушной разведки. От России в них принимают участие 1,8 тыс. военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники. Большую их часть составляют подразделения 201-й российской военной базы.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие спецназа России и Узбекистана в ходе учений близ афганской границы осуществили вылазку в тыл условного противника и осуществили там диверсию.

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