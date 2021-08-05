У границы с Афганистаном начались учения России, Узбекистана и Таджикистана
Душанбе, 5 августа, 2021, 07:50 — ИА Регнум. На полигоне Харб-Майдон, расположенном в Таджикистане в 20 километрах от границы с Афганистаном, стартовали совместные учения, в которых задействовано 2,5 тыс. военнослужащих из России, Таджикистана и Узбекистана. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) Минобороны РФ.
Учения подразделений трёх государств открыл заместитель командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Поплавский. Таджикистан представил заместитель министра обороны страны генерал-майор Абдухошим Гуломзода. Узбекистан — заместитель начальника генерального штаба полковник Фаррух Зиябаев.
В ходе учений, которые завершатся 10 августа, подразделения отработают практические действия по уничтожению бандформирований, охране объектов и ведению воздушной разведки. От России в них принимают участие 1,8 тыс. военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники. Большую их часть составляют подразделения 201-й российской военной базы.
Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие спецназа России и Узбекистана в ходе учений близ афганской границы осуществили вылазку в тыл условного противника и осуществили там диверсию.
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