Москва, 5 августа, 2021, 05:46 — ИА Регнум. Защитный эффект вакцин от COVID-19 против варианта «дельта» и других штаммов может сохраняться в течение полугода, сообщили 5 августа в пресс-службе Роспотребнадзора.

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В ведомстве рекомендовали проходить процедуру ревакцинации каждые шесть месяцев.

«Имеющиеся на данный момент исследования и результаты наблюдений указывают на то, что защитный эффект вакцин от COVID-19 против варианта «дельта» может снижаться. Поэтому методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что существующие вакцины обладают необходимыми профилактическими и защитными свойствами против варианта «дельта», а также способны минимизировать последствия заболевания COVID-19.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с распространением коронавируса в России остаётся напряжённой — выявленные заражения за последние три недели июля в 68,8% случаев связаны с дельта-штаммом коронавируса.