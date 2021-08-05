Нью-Йорк, США, 5 августа, 2021, 05:34 — ИА Регнум. Представители нескольких стран в Совете Безопасности ООН, включая Эстонию, Францию, Ирландию, Норвегию, Великобританию, США и Албанию, потребовали от России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в распространённом 4 августа заявлении Совбеза ООН.

Грузия, Южная Осетия, Абхазия, Россия

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию <…> незамедлительно вывести свои вооруженные силы и службы безопасности и отменить свое признание так называемой независимости территорий Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии)», — говорится в документе.

Заявление приурочено к 13-й годовщине с начала грузино-осетинского конфликта, и выпущено на фоне одобрения в России соглашения о двойном гражданстве для жителей РФ и Южной Осетии. Албания подписала документ поскольку планирует занять место в Совбезе.

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В свою очередь первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский объяснил, что выступление западных коллег является проявлением «фантомных болей», а независимость Абхазии и Южной Осетии — «реальностью, которую нельзя игнорировать». Дипломат добавил также, что в России не видят «никакой роли для СБ ООН в этом регионе».