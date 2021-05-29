Цхинвал, , 17:42 — REGNUM Посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев направил поздравительное послание послу Сирии в России Риаду Хаддаду в связи с годовщиной признания независимости Республики Южная Осетия Сирийской Арабской Республикой:

«Этот день является знаковым событием и олицетворением эпохи в истории двух народов, богатые исторические традиции и древнейшая культура которых позволяют еще больше наращивать процесс взаимоотношений по всему комплексу двустороннего сотрудничества. За исторически короткий срок между Республикой Южная Осетия и Сирийской Арабской Республикой проделана большая совместная работа по выстраиванию многогранных, ориентированных в будущее отношений. Мы всегда готовы к дальнейшему развитию сотрудничества между нашими народами в духе взаимного уважения и дружбы. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее укрепление двусторонних связей, что, несомненно, отвечает интересам наших народов».

ИА REGNUM напоминает, что Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии от Грузии 29 мая 2018 года. Кроме того, их независимость признали Россия, Никарагуа, Венесуэла и ряд других государств.