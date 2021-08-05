Ульяновск, 5 августа, 2021, 04:56 — ИА Регнум. В Ульяновской области вторые сутки подряд выявляется одинаковое количество случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативным сведениям ведомства, за последние сутки, 4 августа, официально подтверждено 265 случаев заражения SARS-CoV-2. Напомним, сутками ранее было выявлено аналогичное число носителей коронавируса, также 265 случаев заражения регистрировалось за 31 июля и 1 августа.

В управлении отмечают, что всего в Ульяновской области сделано 1 061 518 лабораторных исследований на коронавирус в отношении 1 017 839 человек.

В настоящее время под наблюдением находится 15 707 человек, которые ранее контактировали с заболевшими. Напомним, что сутками ранее было 15 457 человек.

Отметим, что 14 августа на базе Ульяновской областной станции переливания крови пройдёт «Суббота донора». Врачи отмечают, что если донор переболел COVID-19 в лёгкой форме, то сдавать кровь или её компоненты он может через месяц после выздоровления.