Минск, 4 августа, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Нынешнее поведение литовских властей и политиков по отношению к мигрантам из Белоруссии является безответственным, а заявления о необходимости направлять людей обратно на родину — недопустимыми. Такое мнение, комментируя ситуацию на границе с Литвой, высказал председатель комиссии верхней палаты парламента Белоруссии (Совета республики) по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Его слова приводит пресс-служба Совета республики в телеграмм-канале.

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Он подчеркнул, что источник миграционного кризиса, который возник на границе с Литовской Республикой, — не Белоруссия.

«Как сейчас действует литовская сторона? Фактически создаёт концентрационные лагеря на своей территории, забывая о правах человека», — указал председатель комиссии.

Рачков считает, что литовским властям «необходимо остановиться, включить здравый смысл и подумать, каким образом правильно и гуманно обращаться с мигрантами».

«Но их выталкивают обратно на нашу территорию, обращаются с ними бесчеловечно. Такое отношение привело к трагическим результатам», — добавил дипломат.

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Как сообщалоИА REGNUM, с начала года на границе Литвы с Белоруссией задержали 4026 нелегальных мигрантов, что почти в 50 раз превышает показатель 2020 года. Накануне, 3 августа, литовские пограничники не пустили в страну из Белоруссии несколько групп нелегальных мигрантов. Несколько десятков человек пытались перейти границу, но их выдворили обратно на белорусскую территорию.

3 августа правительство Литвы разрешило соответствующим инстанциям не пускать нелегальных мигрантов в страну. Должностные лица могут применять для этого «все законные и адекватные меры».