Вашингтон, 4 августа, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Бывший президент США Барак Обама, которому 4 августа исполнилось 60лет, сократил круг людей, приглашённых на свой юбилей. Об этом сообщает газета The New York Times.

Whitehouse.gov Барак Обама

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Масштабное торжество должно было пройти 7 августа в особняке Обамы на острове Мартас-Винъярд. Предполагалось, что туда приедут сотни гостей: бывшие сотрудники Белого дома и знаменитости, включая актера Джорджа Клуни, кинорежиссера Стивена Спилберга и телеведущую Опру Уинфри.

Издание отмечает, что многие гости уже отправились в путь, но Обама решил ограничить круг приглашённых только членами семьи и близкими друзьями. Он сделал это из-за распространения в США штамма коронавируса «Дельта», пояснила пресс-секретарь политика Ханна Хэнкинс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий президент США Джо Байден заявил, что новый штамм коронавируса легко распространяётся, он спровоцировал новый всплеск заболеваемости COVID-19.

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