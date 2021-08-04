Токио, 4 августа, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Возможная смена спортивного гражданства белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской не помешает спортсменке претендовать на участие в Олимпиаде 2024 года в Париже. Это следует из заявления пресс-службы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), на которую ссылается ТАСС.

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А ассоциации заявили, что каждое дело о переходе рассматривается индивидуально комиссией по рассмотрению гражданства. Напомним, согласно Олимпийской хартии спортсмен, который уже представлял одну страну на Олимпийских играх или континентальных и мировых первенствах, а затем сменил свое гражданство или получил новое гражданство, может представлять на ОИ новую страну только после истечения трёх лет после его последнего выступления за предыдущую страну.

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«Согласно действующим правилам World Athletics имеет право по своему усмотрению отказываться или изменять требования правил перехода в особых обстоятельствах», — пояснили в международной федерации.

О том, что трёхлетний период может быть сокращён или даже отменён говорится в основополагающем документе Международного олимпийского комитета (МОК). Такое решение исполком МОК может принять с согласия соответствующих НОК и международной федерации.

Ранее по теме: Белорусскую легкоатлетку Тимановскую вывезли из Японии

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил, что тренерский штаб белорусской сборной по лёгкой атлетике решил отправить Кристину Тимановскую из Токио, где проходит Олимпиада, на родину из-за её эмоционально-психологического состояния. Ранее спортсменка раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4×400 м на Олимпийских играх в Токио.

Позднее легкоатлетка заявила, что её пытаются вывезти из Токио без согласия и попросила помощи у Международного олимпийского комитета. 2 августа она получила гуманитарную визу Польши. 4 августа Тимановская вылетела из Японии рейсом до Вены от авиакомпании Austrian Airlines.