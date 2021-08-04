Токио, , 06:06 — REGNUM Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская вылетела из Японии, изменив место назначения в последний момент. Об этом 4 августа сообщил Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник.

Кристина Тимановская FISUTV

«Кристина Тимановская только что прошла паспортный контроль и села в самолет в японском аэропорту Нарита. В последний момент девушка пересела на рейс до Вены от авиакомпании Austrian Airlines», — говорится в сообщении.

Предполагалось, что Тимановская после скандала на Олимпиаде не станет возвращаться в Белоруссию, а вылетит в Польшу. В аэропорт Нарита её доставили на полицейском автомобиле из посольства Польши в Токио.

По предварительным данным, сотрудники польского посольства отговорили спортсменку лететь рейсом в Варшаву из-за того, что в том же самолёте могли оказаться несколько иностранных журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, в тренерском штабе белорусской сборной по легкой атлетике решили отозвать Тимановскую из Токио, где проходит Олимпиада, объяснив это эмоционально-психологическим состоянием спортсменки. В ответ она заявила, что «беспокоится о своей безопасности».

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