Лавров заявил об отсутствии у представителей ЕМА претензий к «Спутнику V»
Москва, 4 августа, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Специалисты из Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) не высказывали претензий к российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в интервью газете «Комсомольская правда», опубликованном на сайте Министерства иностранных дел РФ, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
По его словам, в настоящее время вакцина «Спутник V» проходит так называемую последовательную экспертизу в Европейском агентстве по лекарственным средствам.
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Лавров добавил, что на фоне широкого использования «Спутника V», который на сегодняшний день применяется в почти 70 странах мира, «со стороны отдельных представителей ЕС и его стран-членов повышается градус агрессивной риторики».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Олег Матвейчев заявил, что борьба западных политиков с поставками российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в страны Евросоюза имеет под собой коррупционную основу. По его словам, «это чистая коррупция — свои фирмы поддержать».