Бишкек, 4 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Киргизии обещает сразу же арестовать беглого экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева, если он приедет в республику. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном пресс-службой надзорного органа сегодня, 4 августа.

Курманбек Бакиев

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«В случае его прибытия либо доставления на территорию Киргизии, он будет незамедлительно взят под стражу на основании приговора суда от 29 июля 2016 года, которым ему назначено наказание в виде 30 лет лишения свободы по событиям 7 апреля 2010 года и другим эпизодам преступлений», — заверяют в генпрокуратуре.

При этом в ведомстве утверждают, что недавно доставленный в Киргизию один из фигурантов уголовного дела по «Кумтору» — экс-президент Аскар Акаев, бежавший из страны после «Тюльпановой революции», не арестован, поскольку «активно сотрудничает со следствием».

ИА REGNUM напоминает, что 24 марта 2005 года в Киргизии произошла «Тюльпановая революция» — государственный переворот, результатом которого стало свержение первого президента республики Аскара Акаева. Он вместе со своей семьей бежал в Москву, где теперь занимается наукой и преподает в Московском государственном университете.

Вместо него пост главы республики занял Курманбек Бакиев, которого тоже свергли во время «Апрельской революции» — вооруженного госпереворота 7 апреля 2010 года. Он вместе с новой женой и младшими детьми обосновался в столице Белоруссии.

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